Une plainte pour viol a bien été déposée… le club s’explique et prend des mesures.

Une affaire qui tourne (très) mal… mais qui tourne aussi beaucoup sur les réseaux. Une scène pour le moins inhabituelle s’est déroulée dans la buvette du club de football Minerois, de P1 liégeoise (La Minerie, Thimister) : une jeune femme a été filmée nue, en compagnie de plusieurs joueurs du club. Dans les vidéos postées, on constate en effet la jeune dame, très légèrement vêtue, se baladant à quatre pattes, mimant un acte sexuel… tandis que plusieurs joueurs observent la scène. Un acte de pénétration avec un balai fut également filmé, sans qu’on puisse toutefois clairement établir si l’acte est effectif ou simulé.

Une dizaine de jours plus tard, cette scène qui était restée “secrète”, a donc été rendue publique… Et ce mardi, nous apprenions qu’une plainte était déposée, par la mère de la jeune fille, pour viol et diffusions d’images contraires aux bonnes mœurs. Le parquet a quant à lui ouvert une information judiciaire.

De son côté, le club Minerois préfère resté discret… à ce stade, l’un des joueurs concernés évoque une relation consentie. Ce mercredi toutefois, le club a réagi par la voix de son conseil, Me Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège…

“Il est clair que la direction du club est fortement choquée par cette affaire”, nous explique Me Simonis, “et aujourd’hui, elle essaye d’identifier tous les joueurs concernés”. Deux d’entre eux le seraient toutefois déjà, raison pour laquelle ceux-ci ont immédiatement été sanctionnés par la direction du club.

“Des sanctions ont été prises à l’encontre de ces deux joueurs, celui qui a invité la jeune fille donc mais aussi celui qui a filmé”, poursuit Me Simonis. “Il s’agit de sanctions internes et sportives”. Pas question d’exclusion à ce stade doit-on comprendre mais, au minimum, plusieurs semaines de mise à l’écart…

Comme a encore tenu à le rappeler l’avocat, la prudence reste de mise… “il faut désormais laisser la justice faire son travail”.