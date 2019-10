Pour rappel, ce jour-là, un joueur a convié une jeune dame dans la buvette après l'entraînement. Alors qu'il ne restait que quelques joueurs, cette dernière a été filmée nue. Des vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux ont vite circulé. On y retrouve la jeune femme se baladant à quatre pattes, mimant un acte sexuel. Un acte de pénétration avec un balai est également apparu, sans que l'on ne sache s'il s'agit ou non d'une "simple" simulation.

Ce jeudi après-midi, le collège communal a souhaité s'exprimer par le biais d'un communiqué.

"Nous avons été informés des faits qui se sont déroulés dans les locaux de l’Espoir Minerois par la presse écrite régionale ce mardi 01 octobre 2019. Nous avons immédiatement pris contact avec la direction du club afin de convenir d’un rendez-vous à l’administration communale. En effet, le domaine sportif de l’Espoir Minerois est propriété de la commune de Thimister-Clermont ; celle-ci en a confié la gestion au club par bail emphytéotique pour ses activités footballistiques.

L’entrevue entre la commune et le club a eu lieu ce mercredi 02 octobre à 19h00. Le collège communal condamne fermement les agissements qui ont eu lieu en date du 19 septembre en soirée dans les locaux du club car ils sont en tous points incompatibles avec l’éthique qui doit prévaloir dans des locaux sportifs. Le collège communal souhaite une communication claire de la direction du club via une lettre envoyée à tous ses membres, entraîneurs, délégués et joueurs, victimes des agissements de quelques-uns.

Le collège communal souhaite également soutenir la direction du club dans les sanctions qui ont été prises à l’égard des personnes concernées par les événements et dans les mesures conservatoires qui ont été décidées quant à l’accès aux bâtiments. Le collège communal se réserve le droit de faire valoir en justice le préjudice moral dont la commune est victime collatérale à travers l’association de son nom dans le cadre de cette affaire.

Et enfin, le collège communal souhaite que la justice fasse toute la lumière dans cette affaire afin que l’éthique sportive soit préservée et que les différentes compétitions puissent se poursuivre pour le bien et l’épanouissement des joueurs du club, et en particulier des équipes de jeunes."