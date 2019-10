La scène s’est déroulée il y a une dizaine de jours déjà mais ce n’est que ce mardi qu’elle est sortie au grand jour, provoquant un certain émoi jusqu’au-delà des frontières de la commune de Thimister-Clermont. Le jeudi 19 septembre dernier, des actes sexuels auraient été, si pas effectivement commis, au moins simulés sur une jeune femme dénudée au sein de la buvette du Minerois, un club de football pensionnaire de P1 liégeoise. Et une vidéo de la scène a été postée en début de semaine sur les réseaux sociaux.

Les gestes commis ce soir-là sont aujourd’hui dénoncés par la maman de la jeune femme, estimant que sa progéniture était dans un état second et qu’elle aurait donc été abusée par les quelques joueurs et supporters encore présents ce soir-là dans la buvette du club. Contactée, la jeune femme n’a pas souhaité nous répondre. Sa mère confirmait, hier soir, qu’une plainte avait été déposée. “Nous ne pouvons pas trop en dire pour le moment mais une plainte pour viol a été déposée”, indiquait-elle.

Dans la vidéo postée, on peut voir la jeune fille filmée en sous-vêtements, se baladant parfois à quatre pattes. Et une scène de pénétration avec un balai sans que les images puissent déterminer avec certitude que celle-ci soit effective ou simulée.

Toujours est-il que la scène fait aujourd’hui grand bruit. Contacté, un joueur présent lors des faits raconte : après un entraînement pour préparer un match important face à La Calamine, deux jours plus tard, les joueurs ont pris quelques verres à la buvette. Les parties de 421 se sont enchaînées, les verres d’alcool aussi. Un joueur, que nous appellerons Jacques, convie une “amie” à lui à les rejoindre. “Elle est venue et nous avons continué à jouer… avec des gages”, explique Jacques.

C’est à ce moment que “tout a dégénéré. La fille a commencé à se déshabiller. Nous ne nous attendions pas à cela.”

Jacques tient à tempérer l’importance prise par cette vidéo. “Il ne s’est strictement rien passé de plus et, contrairement à ce que disent certains, elle n’était pas sous influence. Pour tout dire, elle est même venue dormir chez moi et il n’y a rien eu de particulier.”

Le joueur ainsi qu’un de ses condisciples ont bien entendu été sanctionnés par le club. “Je ne comprends pas que cette histoire ait pris de telles proportions. Je suis vraiment mal à l’aise par rapport à cela, il ne m’arrive que des tuiles en ce moment”, conclut Jacques, désespéré.

Désormais aux mains de la police, une enquête va être menée pour déterminer ce qu’il s’est réellement passé ce soir-là. Et notamment si la jeune femme était consentante ou s’il y a effectivement eu viol