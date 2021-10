Ce mercredi après-midi, la circulation a été complètement à l'arrêt sur le quai Timmermans en direction de Liège.

"La circulation est impossible sur le quai Timmermans en direction de Liège en raison d'un véhicule à dépanner dans les travaux à hauteur du Pont des Modeleurs", expliquait la police de Liège.

"Il est possible de dévier via la rue Ernest Solvay ou d'emprunter la rive droite, Ougrée pour rejoindre Liège via Angleur." Des embarras de la circulation ont eu lieu à l'endroit.

La circulation a été rétablie dans le courant de la journée.