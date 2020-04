Depuis le 19 mars, le Collectif Astrid2020 regroupe la Ville de Liège et son CPAS, la Province de Liège, le Relais Social et une majorité d’acteurs publics et privés d’aide aux personnes précarisées.

Ce Collectif assure depuis le Parc Astrid, la coordination d’un plan d’urgence sanitaire qui permet d’assurer aux personnes SDF, répertoriées sur Liège avant le confinement, de bénéficier de tentes individuelles, de repas, d’accès à l’hygiène et d’une permanence médicale.

Depuis le 7 avril, avec le concours des agents de santé de la Province, une campagne de dépistage du Covid-19 est réalisée auprès du public SDF liégeois.

Le Bourgmestre Willy Demeyer, qui coordonne la cellule communale de crise, a pris connaissance ce vendredi du résultat des premiers tests. A ce jour, sur les 82 tests effectués, un seul s’est avéré positif.

Il s’agit d’un couple dont la dame présentait des symptômes sévères dès son arrivée au Parc et qui a dès lors été transportée à l’hôpital. Il s’avère aujourd’hui que son compagnon qui a fait l’objet d’un dépistage cette semaine est également positif et symptomatique.

Ce monsieur est actuellement en quarantaine au sein du dispositif aménagé au sein des ocaux de la Foire Internationale de Liège, pour assurer un confinement strict avec sa compagne sortie récemment de l’hôpital. Une autre personne, symptomatique mais testée négative au Covid-19 est également, par mesure de prudence, placée en isolement à la FIL.

Pour Willy Demeyer, les résultats de la campagne de dépistage (Test PCR) qui concernent actuellement près de la moitié du public visé (200 personnes) sont encourageants et démontrent que l’ensemble des mesures prises ont une efficacité réelle sur le terrain.