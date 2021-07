2021 est l’année du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, qui a rendu son dernier souffle le 5 mai 1821 en exil sur l'île britannique de Sainte-Hélène.

Un anniverdaire qui sera fêté à Liège puisqu'historiquement, l'Empereur est indissociable de Liège. Napoléon Ier y a séjourné à deux reprises : du 1er au 3 août 1803, en compagnie de l’impératrice Joséphine et les 7 et 8 novembre 1811, avec l’autre impératrice, Marie-Louise. Lors de ses deux passages, il a dormi en l’Hôtel de Hayme de Bomal (aujourd’hui intégré au Grand Curtius), alors siège de la préfecture du département de l’Ourthe entre 1793 et 1815.

C’est dans ce cadre que la première Echevine, Christine Defraigne et l'échevin de la Culture, Jean-Pierre Hupkens ont décidé d’organiser un événement pour commémorer la mort de Napoléon Ier autour de sujets passionnants, parfois surprenants, peu ou mal connus.

Un programme virtuel, créatif, original va être mis à la disposition du public (au sens le plus large, du curieux au spécialiste) grâce à la participation des 7 meilleurs spécialistes français et belges de Napoléon Ier et de l’époque napoléonienne qui aborderont la thématique d'une manière originale.

5 visioconférences

5 visionconférences sont ainsi au programme. Elles seront assurées par :

François Houdecek : "De Waterloo à Sainte-Hélène, le général Bertrand et Napoléon par-delà la légende"

Philippe Raxhon : "Napoléon et nous"

David Chanteranne : "Les derniers jours de Napoléon à Sainte-Hélène

Eric Anceau : "Napoléon Ier, Napoléon III, De Gaulle : trois figures de l’Etat"

Sophie Denoël : "Influences de Napoléon sur le Patrimoine liégeois"