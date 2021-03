Depuis quelques années, l’ASBL Be WaPP mène, en Wallonie, des actions visant à réduire les déchets sauvages et dépôts clandestins sur l’espace public. La grande opération de nettoyage de printemps, prévue fin mars, ayant été reportée en raison du contexte sanitaire, les citoyens ont été d’autant plus invités à se mobiliser en faveur de l’environnement en devenant des ambassadeurs de la propreté. C’est ainsi que la Commune de Flémalle, via son service Environnement, a encouragé la population à créer ou rejoindre des équipes d’ambassadeurs.

L’office du tourisme de Flémalle, dont les activités sont en suspens à cause du Covid-19, s’est alors inscrit dans la démarche afin de constituer son équipe et ainsi cibler les parcours des dix promenades balisées, toutes disponibles sur l’application Cirkwi.

"Notre équipe se compose aujourd’hui de 14 ambassadeurs, dont certains qui participent avec des enfants et nous ne pouvons que nous en réjouir car c’est un beau signal envoyé aux plus jeunes", souligne Nathalie Lauwers, responsable de l’office communal du tourisme de Flémalle. "Vu le contexte, chacun va de son côté sur les itinéraires des promenades balisées et l’on se coordonne via un groupe privé Facebook. Dès qu’on le pourra, on organisera un moment plus convivial pour se retrouver ensemble", ajoute-t-elle.

Plus de 36 sacs !

À ce jour, sur les 9 sorties déjà réalisées, ce qui représente 55 km parcourus, ce sont 17,5 sacs de déchets tout-venant et 19 sacs PMC qui ont été collectés ! Il s’agit le plus souvent de cannettes, de berlingots de jus, d’emballages divers ou mouchoirs usagés.

"L’intérêt aussi des ambassadeurs, au-delà du ramassage des déchets, c’est de rencontrer sur leur chemin des personnes qui peuvent ainsi être sensibilisées au fait de ne pas jeter leurs déchets dans la nature", relève Nathalie Lauwers, qui souhaite que cette démarche d’ambassadeurs se poursuive sur le long terme…

Aussi, si vous avez envie de vous mobiliser en faveur de l’environnement, tout en vous promenant, manifestez-vous auprès de l’office du tourisme de Flémalle. Vous pourrez ainsi vous inscrire dans l’équipe et recevoir du matériel pour effectuer le ramassage de déchets.

Autre initiative de l’office du tourisme en cours : le placement de nichoirs et hôtels à insectes sur des chemins empruntés dans le cadre des promenades balisées.