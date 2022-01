Voilà qui pourrait régler certains tracas d'ordre logistique...

Généralement, à Ans, on se marie le samedi après-midi. La cérémonie a lieu au château de Waroux. Il peut arriver qu'un couple s'unisse en semaine mais, à ce moment-là, c'est à l'administration communale que la cérémonie se déroule. Désormais, la possibilité est donnée aux citoyens d'Ans de se marier un dimanche ou un jour férié!

"A cause du Covid-19, beaucoup de mariages ont été reportés, parfois deux à trois fois. Si bien que l'on est passé d'environ 80 mariages par an à 66 en 2020 puis à 117 en 2021", relève le bourgmestre d'Ans, Grégory Philippin. "Je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes souhaitent pouvoir se marier un autre jour que le samedi par manque de disponibilité des salles et traiteurs".