Vous aimez les balades et ainsi découvrir de nouveaux endroits ? Mais ça vous plairait de sortir du cadre des tracés de promenades balisées ? La nouvelle balade qu’il est désormais possible de réaliser à Flémalle devrait donc vous plaire…

Il s’agit d’une nouvelle chasse Totemus, qui vient ainsi compléter l’offre existante en Wallonie et à Bruxelles. Une autre manière de " faire découvrir le territoire, d’une manière originale, sous la forme d’une chasse au trésor", souligne Nathalie Lauwers, responsable de l’office du tourisme de Flémalle, auquel les créateurs de l’application mobile Totemus ont fait appel pour élaborer les énigmes et enrichir la chasse de contenus culturels, historiques.

Cette chasse (6,8 km), qui démarre dans le village de Chokier, emmène vers l’une des plus belles zones de Flémalle, à savoir la réserve naturelle Aux roches. Pour la découvrir c’est très simple puisqu’il suffit de télécharger l’application et ce, gratuitement et de sélectionner ensuite la chasse intitulée "Un Trio de découvertes surprenantes".

QR-codes à scanner

" On évolue selon les indications de l’application. Sur le parcours, il y a également des plaquettes munies du logo Totemus qui sont dissimulées çà et là et qu’il faut scanner pour obtenir les instructions suivantes. Nous avons déjà reçu des avis de personnes ravies qui ne s’attendaient pas à une telle découverte sur Flémalle ", poursuit Nathalie Lauwers.

À noter que l’application permet, à chaque chasse, de collecter des toteez qui peuvent être échangés dans la grotte aux cadeaux.

Plus d’infos sur www.totemus.be.

Jessica Defgnée