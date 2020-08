Deux sociétés actives dans l'événementiel du côté de Namur, bloquées comme tant d'autres dans leurs activités en raison du contexte sanitaire, se sont lancées dans l'organisation de séances de cinéma en plein-air. Ainsi, après avoir investi l'esplanade de la citadelle de Namur puis le site des lacs de L'Eau d'Heure (jusqu'au 15 août), leur drive-in cinéma s'apprête à s'établir à Liege Airport (parking P3, de l'autre côté de l'autoroute). Les projections sont prévues du 21 août au 27 septembre, voire éventuellement au-delà mais cela reste à définir...

"La programmation se veut éclectique et destinée aux familles puisque l'on y trouve aussi bien des films récents qui étaient à l'affiche avant le confinement, comme Bohemian Rhapsody ou Joker, que des blockbusters des dernières décennies comme Le Grand Bleu, Pearl Harbor, Star Wars ou Titanic", souligne Vincent Larcanché, pour Objectif Prod.

Parmi les autres titres à l'affiche, citons notamment The lion king, Grease, La Reine des neiges 2, Jurassic Park, Aladdin, Mamma Mia, Retour vers le futur, Podium ou encore Pirate des caraïbes.

S'agissant d'un drive-in, et dans le respect des mesures covid-19, les spectateurs arriveront en voiture sur le site et seront guidés vers une place où stationner. Ils resteront donc installés à bord du véhicule tout au long de la projection et du personnel passera entre les véhicules pour proposer les traditionnels sodas et en-cas que bon nombre de spectateurs aiment consommer tout en regardant un film. Le son sera diffusé via les radios installées à bord des véhicules (bande FM).

"Une distance de 3 m entre les véhicules avait été imposée à Namur et elle sera conservée à Liege Airport. Aussi, afin de maintenir les distances de sécurité et gérer le flux de véhicules, la capacité sera de 175 à 200 véhicules. Il est donc conseillé de ne pas tarder à réserver car certaines séances seront vite sold out", ajoute-t-il. "Et pour répondre à une question qui est souvent posée, il y aura bien sûr un espace sanitaires mais si l'on sort de la voiture pour s'y rendre, il faudra porter le masque".

Le tarif est fixé à 25 € par voiture et par séance. Comment réserver? Via la FNAC (magasin et site Internet) et sur www.librairie.be (via l'onglet billetterie).