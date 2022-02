Sébastien Laruelle (ou La Ruelle) est devenu le symbole de la défense des libertés municipales. Des libertés qu’il voulait tout de même mettre sous la coupe de la France. La France plutôt que l’Empire. C’était son choix.

Né à Chênée en 1591, il est le leader des Grignoux (grigneux), un clan de Liégeois qui s’oppose au pouvoir princier tandis que les Chiroux (bergeronnette en wallon) sont les partisans du prince-évêque.

René de Renesse, comte de Warfusée qui, avec Laruelle, complote en faveur de la France, joue un double jeu. Plutôt mal en cour pour des raisons financières, Warfusée s’imagine que débarrasser Liège d’un partisan de la France lui vaudra la reconnaissance du prince.

Le 16 avril 1637, de Renesse invite Laruelle et quelques amis à un banquet dans son hôtel de Warfusée à Liège. C’est un guet-apens et Sébastien Laruelle y est lâchement assassiné Lorsque la population apprend la nouvelle, une foule envahit la maison, massacre Warfusée et tous ceux qu’elle rencontre, en ce compris les cuisiniers et les serviteurs. Le cadavre de Warfusée est dépecé, les morceaux exposés à travers la ville avant d’être brûlés.

On fit, en revanche, à La Ruelle de grandioses funérailles. Exposé sous la grande couronne de lumière de la cathédrale Saint-Lambert, le corps du bourgmestre fut l’objet de la vénération de la population. Un cortège conduisit le bourgmestre assassiné dans sa petite église paroissiale de Saint-Martin en Isle où il fut inhumé.

Mais, le 31 octobre 1798, lors de la Révolution liégeoise, le corps de Laruelle est exhumé à la suite de la destruction de l’église Saint-Martin. La dépouille fut ensuite la "propriété" de plusieurs médecins.

Morceaux manquants

En 1938, le conseil communal décide d’ériger un monument funéraire, place Xavier Neujean jusqu’à la création d’une gare d’autobus. Sébastien Laruelle est à nouveau déplacé et transféré dans l’ancienne Halle aux Viandes jusqu’en 1990 d’où il sera, pour cause de rénovation, déménagé vers le cimetière de Robermont et placé dans un caveau d’attente.

C’est pendant son séjour chez l’un des médecins que des carabins (étudiants en médecine) auraient délesté quelques parties du corps dont l’avant-bras gauche, mais aussi la tête, le cœur, et son… sexe. L’avant-bras refit surface en 2007, où la famille "propriétaire" le rendit à la ville. À l’époque, il était question d’une sorte de panthéon liégeois (après tout, Liège fut une véritable nation) dans les cloîtres de la cathédrale.