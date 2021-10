Un accident de circulation entre un bus et un camion s'est produit vendredi en début d'après-midi chaussée Freddy Terwagne, à Amay, a indiqué la zone de police Meuse-Hesbaye. Seize blessés légers ont été dénombrés. L'accident a eu lieu aux alentours de 13h30 à proximité de l'établissement scolaire de l'Abbaye de Flône. Le camion a percuté l'arrière du bus et a blessé plusieurs passagers. "Le conducteur du camion a été surpris par le ralentissement du bus. Seize personnes ont été blessées et prises en charge par les secours par précaution", a précisé la zone de police.

La chaussée a été fermée à la circulation dans les deux sens pour permettre le nettoyage de la voirie. La situation est revenue à la normale peu après 16 heures.