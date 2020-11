Pour la dixième année consécutive, la Province de Liège organise une centrale d’achat de sel de déneigement et prend en charge la totalité des frais liés au stockage ainsi que ceux propres aux opérations de manutention et de logistique.

Cette année, deux nouvelles communes ont rejoint le marché, l’entité de Waimes pour la Province de Liège et celle de Vielsalm pour la Province du Luxembourg.

Depuis 2011, la Province de Liège s’investit dans l’opération Communes-Province, partenaires pour l’hiver. Avec 78 partenaires, ce système permet aux Villes et communes de réaliser des économies substantielles. Les commandes se font vers le mois de juin, dans des conditions d’achat plus favorables qu’en hiver lorsque les prix sont à la hausse.

Actuellement, le stock global est de 34 097 tonnes, dont 30 942 tonnes pour les communes de la province de Liège et 3 155 tonnes pour les 12 communes partenaires de la province de Luxembourg.

La logistique est assurée au travers d’une plateforme informatique accessible aux services communaux qui peuvent passer commande à tout moment pour retirer leur sel stocké à Amay. L’outil leur permet de connaître l’état de leur stock et de fixer le rendez-vous pour enlever une partie de leur sel en fonction de leurs besoins.

L’équipe chargée du suivi des commandes sur le site provincial reste disponible 24h/24. De plus, une permanence est assurée pendant les congés des fêtes de fin d’année.

Pour rappel, cette action est née d’un réel besoin des communes, suite aux rudes hivers de 2009 et 2010. Ces années-là, face au gel, à la neige et au verglas, la demande en sel fut telle que les Villes et communes se heurtèrent à des difficultés d’approvisionnement et à une hausse des prix considérable.

Lors d’une concertation, les communes et la Province de Liège décidèrent de prendre les devants afin que cela ne se reproduise plus. Une solution unique en région wallonne a été mise en place : une centrale d’achat de sel de déneigement organisée par la Province de Liège.