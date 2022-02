Les avocats des victimes de l’attentat de Liège qui, en 2011, a coûté la vie à six personnes et blessé des centaines d’autres estiment que l’État belge en est responsable en ayant permis la libération conditionnelle de Nordine Amrani.

Le 13 décembre 2011, après avoir tué une aide ménagère, il a ouvert le feu alors qu’il se trouvait sur la plateforme surplombant la place Saint-Lambert avec des armes de guerre et jeté des grenades dans la foule.

Le multirécidiviste était connu pour sa violence, sa passion dévorante pour les armes et des faits de mœurs.

En octobre 2010, il a bénéficié d’une liberté conditionnelle. En 2011, deux dames se sont plaintes d’avoir été violées.

Me Wilmotte estime que l’État belge peut être tenu pour responsable de la décision du TAP de le libérer conditionnellement. "Dans ce dossier, il y a non seulement eu une faute, mais plusieurs et même lourdes."

Les éléments présentés par le détenu n’auraient pas été vérifiés. "Il n’aurait pas dû être libéré avec les éléments qu’il a présentés et il aurait dû faire un retour immédiat en détention parce qu’il avait commis de nouveaux faits. Si on l’avait mis hors d’état de nuire, la tragédie ne se serait pas produite."

Le 2 décembre 2011, le procureur avait ordonné de l’interpeller, mais la police a déposé une convocation dans sa boîte aux lettres.

Nordine Amrani s’est alors muni d’un arsenal d’armes pour commettre son crime.

Me Séverine Meurice, qui représente le SPF justice, a estimé que la procédure avait été respectée. "Les décisions n’ont pas été prises à la légère. Il faut se replacer au moment où l’on prend la décision. Il n’y a aucune faute ni dans l’octroi, ni dans la surveillance de M. Amrani" a-t-elle poursuivi.

"La surveillance des condamnés relève des attributions de la police locale, a estimé Me Clesse du SPF Intérieur. S’il y a eu une défaillance, elle serait la responsabilité de la police locale et pas du SPF", a-t-il estimé.

Les parties civiles ont expliqué qu’elles ne voulaient plus que de tels faits se produisent.