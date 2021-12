Une semaine sous le signe de la frite, c'est l'occasion pour nous d'établir un petit classement des friteries les plus "en vue" de Liège... Étant donné la quantité astronomique de friteries répertoriées dans notre bonne principauté, nous avons volontairement limité nos "recherches" aux murs de la ville. Et même en nous cantonnant aux frontières de la cité, le choix fut difficile. Mais cinq noms ressortent...

5e - Chez Philippe, rue Haute Sauvenière.

Ce n'est pas prioritairement pour les frites qu'on se rend dans cette brasserie perchée en haut de la rue Haute Sauvenière et devenue un restaurant branché à Liège, mais plutôt pour les excellents boulets (primés) ainsi que pour l'américain coupé "minute"... mais les frites à volonté, de préférence coupées "larges", qui accompagnent ces incontournables sont vantées dans tout Liège.

© tonneau

4e - Les Frites en Neuvice.

Installée face au tracé du futur tram, Les Frites en Neuvice, c'est le "petit nouveau" de la bande... qui a directement su se faire une place dans le coeur des Liégeois il y a deux ans. L'enseigne s'est en effet installée en lieu et place de La Frite, concept chic et tendance qui tranchait avec les friteries traditionnelles, lancé en 2010 par Laurent et Delphine (désormais concentrés sur les food-truck). Les Frites en Neuvice, ce sont des frites fraiches coupées "minute" mais aussi de nombreux burgers réalisés avec des produits de grande qualité... certains carnivores y recommandent le végétarien. Sans oublier les sauces maison. Un régal.

© tonneau

3e - Natacha, rue des Wallons

Chez Natacha, du nom de la patronne, c'est cette friterie incontournable du quartier du Laveu et connue... dans tout Liège. Est-ce parce que l'ambiance y est délicieusement simple ou parce que les frites servies avec (grande) générosité sont "taillées" ici deux fois par jour (les yeux sont toujours enlevés à la main) que cette adresse termine sur notre podium liégeois ? Goutez-les et dites nous quoi...

© tonneau

2e - Concordia, rue des Guillemins

Dans cette brasserie traditionnelle, les excellentes recettes, les serveurs attentionnés et la décoration restent pratiquement inchangés depuis 1953 et c’est aussi pour cela que nous l’adorons. À deux pas de la gare des Guillemins, les frites "maison" nappées de la “sauce lapin” du chef ou de la parfaite mayonnaise sont devenues une véritable institution à Liège… Le plus, c'est cette mayonnaise maison donc, délicieusement poivrée. Sans oublier le fameux “filet américain”, l'un des meilleurs de la région et préparé par la famille Somers qui est à la manoeuvre depuis toujours. Au Concordia, le client est un peu comme à la maison.

© tonneau

1ère - La Friterie du Perron (place du Marché) que nous présentions ce samedi...

La file d’attente déborde quotidiennement sur le trottoir de la Friterie du Perron, très prisée du centre de Liège. © tonneau

Elle est tenue par Michel Cortisse (60 ans) depuis vingt ans, avec sourire et qualité. Sise rue de Bex, celle qui relie la place du Marché à la place Saint-Lambert, soit deux grands pôles d’attractivité urbaine et touristique, jouit d’une excellente visibilité, au point de devenir une institution. Outre la clientèle du quartier, "on a des employés de bureau, des étudiants, des touristes…".

Max, son employé, travaille à ses côtés depuis 12 ans. Qu’est-ce qui fait selon vous votre renommée ? "Le sérieux, l’accueil, la qualité de la pomme de terre, ou de la graisse qu’on change très souvent… C’est un ensemble". Ici les frites (de pommes de terre Binjtes) viennent sous-vide par kilos déjà coupées. Elles sont ensuite cuites à deux reprises dans de la graisse de bœuf.

Avec quoi les frites se marient-elles le mieux ? "Tout dépend du goût de chacun. Généralement c’est avec une sauce. Elles peuvent être accompagnées d’un snack. On fait aussi la petite mitraillette à 3 euros avec de la viande hamburger ou la grande qui coûte un peu plus cher". Il y a le choix entre des sauces maison (tartare, l’ail aux fines herbes, sauce au piment) et plus classiques (cocktail, andalouse, mayonnaise, ketchup…).