Du 16 au 22 septembre se déroule la Semaine européenne de la Mobilité. La ville de Huy, cette année encore, s’inscrit dans cette semaine de promotion des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle comme la marche, le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Pour la Ville, il est en effet important d'agir en faveur d'une mobilité "plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s'inscrive dans le développement durable".

Différentes actions sont proposées à l'occasion de cette Semaine de la mobilité.

Une activité d'information sur les vélos électriques est ainsi organisée le vendredi 17 septembre, de 15h à 17h Grand-Place.

Le vélo électrique fait en effet de plus en plus d’adeptes notamment parmi les seniors. Types de vélos, protection, assurance, coût… de nombreuses questions surgissent au moment de faire son choix d’en acquérir un. C’est pourquoi le Conseil consultatif communal des aînés proposera cette activité d’information.



Les personnes intéressées pourront également tester gratuitement la trottinette électrique le samedi 18 septembre, de 9h à 17h au parking de l'Europe, tout en bénéficiant de conseils avisés.

La trottinette électrique est un mode de déplacement doux alternatif qui offre de nombreux avantages : maniabilité, légèreté, facile à transporter, écologique… Cette animation s’intègre à la journée de promotion « Huy au sport » organisée par la Régie sportive hutoise.

Une formation vélo-trafic

Vous savez rouler à vélo mais vous ne vous sentez pas à l'aise au milieu de la circulation ? Le groupe local Huy-Région du GRACQ organise une formation d'une demi-journée encadrée par des formateurs bénévoles expérimentés. Elle vous aidera à acquérir les bons réflexes pour circuler à vélo dans le trafic en toute confiance.



Quand ? Le dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 au départ du parking du " Comptoir des boissons", Grand-Route, 57 à Tihange. Le nombre de participants est limité. Inscription obligatoire via https://www.gracq.org/agenda/circuler-velo-dans-le-trafic-ca-sapprend-50



Découvrir de manière ludique les règles qui régissent la circulation sur la voie publique, tel est l’objectif du circuit-sécurité organisé par la Ville de Huy et la Zone de Police de Huy à destination des élèves de 4e année primaire de l'ensemble des établissements scolaires hutois, tous enseignements confondus. Quand ? Du lundi 20 au vendredi 24 septembre durant les heures d'école. Cour de l’école des Bons Enfants.



La Semaine de la Mobilité est également l’opportunité pour la Ville de Huy et les autres communes traversées de mettre en lumière cette nouvelle ligne express (E22) entrée en service le 1er septembre. Le trajet de Huy à Waremme durera environ 40 minutes et comprendra seulement six arrêts. De 6h à 20h. Passage : du lundi au vendredi 1 x heure, le samedi 1 x 2 heures. 5 €/trajet ou abonnement Express. Info : https://www.letec.be/#/View/Les_lignes_Express/3708