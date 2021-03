Du 8 au 15 mars 2021 se déroulera la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. L'occasion pour l'échevine liégeoise de l'Égalité Femmes-Hommes Christine Defraigne de mettre en avant l'initiative d'une jeune liégeoise, Coline Desonay, "qui a pour but d’informer, de sensibiliser, de faire tomber le tabou grâce, entre autre, a une série 2 de témoignages", explique l'échevine. Lien : https://chroniques-endometriose.be.

Pour rappel, l’endométriose, est une maladie qui a pour conséquence que les tissus qui tapissent normalement l’utérus se développent en dehors de ce dernier (sur les ovaires, les trompes de Fallope, les intestins…) allant, dans les pires cas, jusqu’à nécroser certains organes. Cette maladie de l’ombre encore mal diagnostiquée touche uniquement les femmes et concerne une femme sur dix en Belgique. Une des particularités de cette maladie est qu'elle est difficile à diagnostiquer, notamment à cause des symptômes et localisations variées. Les femmes peuvent souffrir de longues années avant de savoir qu’elles sont atteintes de cette maladie, due à des facteurs hormonaux, génétiques, immunologiques (système immunitaire) ou encore environnementaux. Dans le monde, on estime à 180 millions le nombre de femmes concernées, dont 25.000 en province de Liège.

"L’Echevinat de l’Egalité Femmes-Hommes sera également un lieu où la campagne de la Province de Liège "Des règles qui font mal, ce n'est pas normal ! Il faut consulter votre médecin", aura toute sa place https://www.provincedeliege.be/fr/endometriose".