Ce vendredi, alors que s’ouvrait la 6e édition du festival international du film de comédie de Liège (FIFCL), de nouvelles dalles sur le sol en pavés de la rue Pont d’Avroy attendaient d’être dévoilées. Sept nouvelles dalles au total… même si certains noms avaient néanmoins été mis au jour avant l’heure, le film plastique qui les couvrait ayant sans doute souffert sous les pieds des passants…

Ces sept personnalités seront donc récompensées pour leur carrière. Soit Vincent Desagnat, Kev Adams, Bruno Solo, Pascal Légitimus, Guillaume de Tonquédec, François Berléand et Mimie Mathy. Ceux-ci seront donc mis à l’honneur à travers la pose d’une dalle à leur nom rue Pont d’Avroy et ils recevront également un Crystal Comedy Award, lors des rencontres avec le public qui leur sont dédicacées dans le cadre de la programmation.

Adrien François, le Liégeois à l’origine du festival, assure que tous seront là pour recevoir leur prix, à l’exception de Mimie Mathy qui a été contrainte d’annuler sa venue pour raisons familiales. "Mais elle a promis de venir l’année prochaine", souligne-t-il.

Pierre bleue offerte

Ces sept noms viennent donc s’ajouter à d’autres personnalités mises ainsi à l’honneur depuis 2016 comme Gérard Darmon, Josiane Balasko, Elie Semoun, Mylène Demongeot, Clovis Cornillac ou encore Thierry Lhermitte.

Ces nouvelles dalles ont été posées il y a quelques jours. De quoi susciter des commentaires divers et variés sur les réseaux sociaux… Si bien qu’à côté des marques de sympathie, certains remettent en cause l’intérêt de la démarche et surtout le coût que cela représente… Alors, qui finance ces dalles ?

"La pierre bleue est offerte par les carrières de Sprimont et c’est une formidable sculptrice liégeoise qui créé les dalles. Il s’agit de Jozia Gozdz", précise Adrien François.

Quant à la pose des dalles, elle est effectuée par les ouvriers de la ville de Liège durant leurs heures de travail. "Cela ne coûte rien à la collectivité et il s’agit d’une action culturelle qui apporte de la visibilité à la ville de Liège. Je vois souvent des gens qui prennent des photos des dalles", ajoute-t-il.

Le festival se déroulera en Cité ardente jusqu’au 9 novembre, essentiellement au cinéma Palace, au Forum et sous le chapiteau établi sur la place Cathédrale. Une trentaine de films, dont huit longs-métrages, sont à l’affiche. Ceux-ci proviennent de France, d’Allemagne, d’Italie, du Québec, de Suisse et du Danemark. Aucun film belge n’y figure, ce que déplorent les organisateurs, qui assurent n’avoir reçu aucune proposition belge. Et de poursuivre en signalant que la volonté est "d’être une vitrine mais aussi de susciter plus de production en Belgique".