Comme d’autres institutions culturelles, le centre culturel de Seraing est à l’arrêt depuis la mi-mars dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Tous les spectacles et autres activités à l’agenda jusqu’au 30 juin ont été annulés, y compris le festival Italiano qui devait se dérouler fin juin sur l’esplanade de l’Avenir…

Sachant qu’une programmation se prépare à l’avance, c’est dans l’incertitude quant à la date de reprise et aux mesures sanitaires que l’équipe a planché sur la saison prochaine, en se projetant "au mieux" en vue d’une rentrée en septembre et dans une configuration inhabituelle…

L’humour est au rendez-vous pour ce début de saison. Quoi de mieux pour redonner du peps après cette période morose, n’est-ce pas ? Ainsi, si tout va bien, le 17 septembre, le centre culturel sérésien accueillera le comédien et musicien Jean-François Breuer qui, dans son one-man-show intitulé Frédéric, rend hommage au célèbre chanteur de Queen. Il incarne un sosie désabusé de Freddie Mercury qui, un soir, se retrouve seul sur scène avec son piano et ses rêves inassouvis…

Place ensuite, le 26 février 2021, à celle qui, durant le confinement, a peint sa vie de maman confinée avec mari et enfants dans Belges à domicile. Cette maman débordée mais néanmoins bien organisée, Véronique Gallo, présentera son nouveau spectacle : Femme de vie.

Après plus de 250 dates en Belgique, en France et en Suisse et plusieurs mois à guichets fermés à Paris, Véronique Gallo revient avec un nouveau one-woman-show mettant toujours en scène Thibaut, Martin, Camille, Mathilde et Bertrand, le mari. Les enfants ont grandi et un certain équilibre semble avoir été atteint… Mais, tout à coup, l’ennui et le ras-le-bol s’installent…

En raison des normes actuelles en vigueur, le nombre de places disponibles est limité à 120 afin d’instaurer la distanciation entre les spectateurs. Places en vente sur le site Internet www.centrecultureldeseraing.be.