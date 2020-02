Liège Seraing : attention aux grenouilles Defgnée Jessica

La Ville de Seraing invite les automobilistes à lever le pied et à regarder où ils mettent… leurs roues lorsqu’ils circulent aux abords de la mare aux joncs, dans les bois de la Vecquée. En effet, en raison des températures plutôt clémentes, les grenouilles ont tendance à se réveiller plus tôt que prévu et à se diriger vers leurs sites de reproduction. L’un de ces sites est celui de la mare aux joncs. Malgré la présence des barrages fixes installés par des bénévoles, le long de la route, il arrive toujours que certaines se détournent du chemin qu’elles devraient suivre idéalement… Prudence donc !