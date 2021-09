Fasse à la hausse des prix de l’électricité et du gaz, la ville de Seraing lance un nouvel achat groupé en association avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower. En prenant part à la démarche, les ménages sérésiens peuvent ainsi espérer réduire leur facture énergétique de 245 €, en moyenne, par an!

Ceci s'adresse aux particuliers mais aussi aux indépendants et PME. Le concept d'achat groupé mise sur un large rassemblement de consommateurs en vue de négocier d'importantes réductions sur le prix de l'énergie.

"L'année dernière, la ville de Seraing a décidé de s’associer avec la société Wikipower pour le lancement d’un achat groupé d’électricité verte et de gaz. L’objectif étant de permettre aux citoyens, qui ont vécu et qui vivent encore pour certains des mois compliqués à cause de la crise sanitaire, de faire des économies sur leur facture énergétique", souligne Francis Bekaert, bourgmestre de Seraing. "La démarche est à ce point positive que nous avons décidé de réitérer l’expérience cette année encore et de permettre aux Sérésiens de réduire leurs dépenses déjà si nombreuses".

Il s'agit ici de réduire la facture annuelle d'énergie, tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique. En 2020, cette initiative a permis à 1 300 ménages et PME de réaliser, en moyenne, 245 € d’économies.

De plus, cette offre d’achat groupé ne se limite pas à l'électricité et au gaz. En effet, les citoyens sérésiens ont également la possibilité de prendre part à des achats groupés de solutions durables (panneaux photovoltaïques, travaux d’isolation et ampoules LED).

L'inscription est gratuite et sans engagement, jusqu'au 25 octobre. Les ménages inscrits recevront alors une offre personnalisée négociée aux meilleurs prix possibles, par les experts de Wikipower, auprès des fournisseurs et prestataires de services sélectionnés.

Inscription via le site Internet www.ensemble-seraing.be, le formulaire papier diffusé en toutes-boîtes ou par téléphone au 04/287 31 45. Les offres personnalisées seront envoyées début novembre. Libre à chacun, ensuite, d'accepter ou non l'offre. En cas d'acceptation, les ménages sérésiens auront jusqu'au 30 novembre pour manifester leur décision. Les démarches administratives seront alors assurées par les experts en énergie de Wikipower.

A noter que les citoyens ayant participé à un précédent achat groupé, dont les réductions arriveront à échéance à la fin de l'année, doivent se réinscrire afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs.