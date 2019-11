Trois individus armés et encagoulés ont fait irruption dans le magasin.

Vers 19 h, dimanche, les employés du magasin Leader Price, situé à l'angle de l’avenue de la Concorde et de la rue du Sewage, procédaient à la fermeture lorsque trois individus armés et encagoulés ont fait irruption à l'intérieur. S'ils ont bel et bien exhibé des armes, le parquet de Liège précise toutefois qu'ils n'en ont pas fait usage. Et pour cause, pour une raison que le parquet ne pouvait préciser, il semble que les auteurs aient quitté les lieux assez rapidement.

Ils ont donc quitté le magasin sans emporter le moindre butin. La police de Seraing a été appelée à intervenir mais les auteurs sont parvenus à s'échapper. Une enquête a été ouverte afin d'identifier ces individus.