En cette période troublée par la pandémie de Covid-19, bon nombre de personnes peuvent avoir le moral au plus bas ou même se sentir bien seules... Aussi, l'équipe du CAL qui coordonne la parade des Fieris Féeries se met à la disposition des citoyens qui pourraient en éprouver le besoin en leur apportant une oreille attentive. "", souligne l'équipe.

Afin de respecter la distanciation physique, quatre modes de contact sont proposés:

- appel téléphonique

- rencontre individuelle virtuelle, soit une discussion écrite ou un appel vidéo via Messenger

- rencontre individuelle au local du CAL dans le respect des mesures sanitaires (port du masque, gel à disposition, distance de 1,50m). Des permanences sont prévues le mardi entre 10 h et 12 h et entre 13 h et 15 h ainsi que le vendredi entre 9 h et 12 h.

- rencontre virtuelle de groupe (prendre rendez-vous au préalable)

Comment faire? Soit par téléphone au 0490/42 93 03, par mail (info@fierisfeeries.be) ou via la page Facebook Les Fieris Féeries à Seraing.

L'équipe propose également des rencontres vidéos à plusieurs participants. Une première rencontre est fixée ce vendredi 27 novembre, entre 10 h et 12 h. "Contactez-nous et nous vous fournirons le lien de connexion. Nous pouvons aussi vous aider techniquement si la connexion n'est pas facile à établir".