Ils ont été pris en charge par des ouvriers communaux



Mercredi matin, vers 9h, des ouvriers communaux de passage au niveau de la mare aux joncs, dans les bois de Seraing, ont remarqué un sac en plastique duquel sortaient des chatons. Le sac avait été abandonné le long de la route, non fermé. Cinq chatons se trouvaient à l'intérieur: 3 roux et 2 tigrés.



Les ouvriers ont directement emmené ces petites bêtes au service du bien-être animal, où ils ont été nourris et examinés.



"Ils sont en bonne santé et sont propres. Ils sont également très sociables. C'est honteux mais on peut sans doute imaginer qu'ils ont été récemment abandonnés sur un lieu de passage afin qu'ils soient trouvés", précise Julie Geldof, échevine du bien-être animal à Seraing.



Des contacts ont été pris avec des associations afin que les chatons soient mis dans de bonnes conditions pour être adoptés.