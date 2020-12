La Ville de Seraing permet aux citoyens disposant de véhicules électriques, d’utiliser gratuitement, pendant une période déterminée, les bornes de rechargement situées devant le Hall Omnisports de l’avenue des Puddleurs.

En mars 2019, la Ville de Seraing a participé à un appel à projets qui lui a permis d’obtenir un subside de près de 80.000 euros de la part du SPW pour verdir sa flotte de véhicule.

Elle a ainsi pu acquérir neuf nouveaux véhicules (six sont électriques et trois sont au CNG) ainsi que des panneaux photovoltaïques et des bornes de rechargement. Ces dernières ont d’ailleurs été installées en octobre dernier ; une au service des Travaux, rue Giordano Bruno, et deux autres dans le parking du Hall Omnisport de Seraing, avenue des Puddleurs.

Elles permettront au personnel communal d’en faire un usage professionnel mais pas seulement ! Les citoyens en possession de véhicules électriques pourront également les utiliser pendant une période déterminée et ce, de manière totalement gratuite.

La Ville de Seraing tient tout de même à préciser que cette gratuité est bien évidemment temporaire et qu’elle ne s’adresse qu’aux personnes qui se rendent au Hall Omnisports mentionné.

De plus, leurs futurs utilisateurs devront, en parallèle, suivre scrupuleusement diverses règles :

1. La Ville de SERAING met à disposition des citoyens, les deux bornes de rechargement pour véhicules électriques situées sur le parking du hall omnisports de SERAING, avenue des Puddleurs, et ce, gratuitement jusqu’à délibération contraire du conseil communal ;

2. Les quatre places de parking, les plus proches de la borne, sont réservées exclusivement à la recharge des véhicules (2 bornes permettent de fournir 4 véhicules en énergie) ;

3. L’accès à la borne et à l’électricité est possible à toute personne disposant d’un véhicule électrique ;

4. Le fait de pouvoir charger le véhicule sur les emplacements réservés ne doit pas être vu comme un droit alloué, mais plutôt comme une opportunité ;

5. Une fois le véhicule rechargé, l’emplacement doit être libéré au maximum une heure après la fin de la charge complète ;

6. Comme tout parking, les limites de l’emplacement de stationnement doivent être respectées.

7. Il est interdit de débrancher un véhicule branché à la borne, sauf si ce dernier est le sien ;

8. En quittant l’emplacement, l’utilisateur est tenu de vérifier qu’il n’a rien souillé ou dégradé que cela soit d’un point de vue matériel ou environnemental ;

9. En cas de dysfonctionnement lors d’une charge ou si une dégradation quelconque est constatée, l’utilisateur est tenu de signaler le problème ou le défaut à l’accueil du service des travaux, rue Bruno 191, 4100 SERAING, par téléphone au 04/330.86.94-95 ;

10. La Ville ne peut être tenue responsable des dommages consécutifs à une utilisation inadéquate des bornes de recharge ;

11. Toute dégradation fera l’objet d’une déclaration à la Ville (voir article 9). En cas d’intervention du personnel ouvrier communal, les heures de travail seront facturées ;

12. Toute situation non prévue par le présent règlement sera tranchée souverainement par le collège communal.

Une décision et un règlement qui ont été approuvés par la Conseil communal, lors de sa séance du 14 décembre 2020, et qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2020.