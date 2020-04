Ce sont plus de 10 000 oeufs qui étaient prévus pour la chasse aux oeufs ayant été annulée...

Le 29 mars dernier, sur le site du hall omnisports du Bois de l'abbaye à Seraing, devait à nouveau se dérouler la chasse aux oeufs avec largage par hélicoptère en partenariat avec Radio Nostalgie. Celle-ci a malheureusement été annulée dans le cadre des mesures fédérales visant à lutter contre la propagation du coronavirus, privant ainsi les enfants du plaisir d'aller à la chasse aux cocognes...

Plus de 10 000 oeufs étaient prévus pour l'occasion! Soit 10 000 petits oeufs en chocolat, 400 plus gros oeufs en chocolat et 600 oeufs cuits durs! Ces oeufs ne seront pas perdus pour tout le monde puisqu'il a été décidé de les offrir au personnel de l'hôpital du Bois de l'abbaye à Seraing.

"Afin de lui apporter un peu de réconfort et de le soutenir en ces temps difficiles", souligne Philippe Grosjean, échevin en charge des grands événements à Seraing.

Les oeufs seront livrés ce vendredi, à la veille du week-end de Pâques.