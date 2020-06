Et ce durant la nuit dernière.

Les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir à deux reprises durant la nuit dernière.



Et ce suit à des incendies de véhicules qui se sont produits à Seraing.

Le premier a eu lieu rue Teris peu après 22h et le second rue Five peu avant minuit.

Dans les deux cas, il s'agissait de deux véhicules isolés qui étaient stationnés.

A l'arrivée des pompiers, les voitures étaient totalement embrasées.

Aucun blessé n'est à déplorer et la police s'est également rendue sur place.