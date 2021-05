Dans la continuité de la motion en faveur de l'accessibilité des lieux publics aux chiens d'assistance, qui a été votée à l'unanimité le 17 mai dernier, la ville de Seraing lancera ce vendredi une campagne intitulée "Seraing dit OUI aux chiens d'assistance", à l'occasion d'une journée de sensibilisation.

Ce vendredi, les échevines Déborah Géradon et Julie Geldof, respectivement en charge du commerce et du bien-être animal, iront à la rencontre de commerçants et acteurs sérésiens afin de les sensibiliser à l'importance que représente un chien d'assistance pour la personne qu'il accompagne. La députée wallonne Sabine Roberty, ayant porté la motion au conseil communal, fera de même. Et afin d'appuyer leur propos, elles seront accompagnées d'Anne et du jeune Romain, deux propriétaires d'un chien d'assistance. Ils pourront ainsi témoigner des freins qui subsistent encore aujourd'hui, malgré le cadre légal en la matière, vis-à-vis de l'accessibilité de lieux destinés au public à des chiens d'assistance. En effet, c'est partant du constat qu'il arrive encore régulièrement que de tels chiens soient interdits d’accès, par peur ou manque d'information, que Sabine Roberty avait soumis cette motion au conseil communal.

Une éducatrice de l’ASBL Os’mose, spécialisée dans la formation de chiens d'assistance, sera également présente pour expliquer l’importance de la formation de ces animaux.

Les commerçants et autres acteurs sérésiens rencontrés à cette occasion seront invités à apposer, sur la vitrine, porte ou fenêtre de leur établissement, l'autocollant "Bienvenue aux chiens d'assistance" édité par l'AViQ (Agence pour une vie de qualité).

Rappelons que ces chiens sont identifiables par leur dossard. Formés pour des besoins spécifiques, ils sont d'une aide précieuse au quotidien pour des personnes en situation de handicap ou souffrant de certaines maladies.