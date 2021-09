Un individu a été privé de liberté à la suite d'une scène au cours de laquelle il s'est opposé aux forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés lundi, sur le coup de midi, dans le centre de Seraing.

La police de Seraing-Neupré a été appelée à intervenir sur l'esplanade de l'Avenir à la suite de plaintes faisant état de la présence d'un individu occupé à effectuer des dérapages à bord d'un véhicule sur l'espace public. Ce sont des policiers à moto qui se sont rendus sur place. Lorsque ceux-ci ont tenté d'interpeller l'individu, celui-ci a très clairement manifesté qu'il n'en avait pas l'intention... Il a ainsi fait marche-arrière pour tenter de prendre la fuite. Un motard s'est alors positionné à l'arrière du véhicule afin de l'empêcher de quitter les lieux. Ce qui n'a manifestement pas refroidi l'intéressé... En effet, selon le parquet de Liège, le policier s'est empressé de s'écarter de sa moto en constatant que le conducteur était manifestement bien décidé à ne pas freiner...

Le chauffard a finalement quitté le véhicule et tenté de prendre la fuite à pied. Il finira par être interpellé.

Durant la scène, des riverains ont tenté de venir en aide aux policiers confrontés à cet individu. La police de Seraing-Neupré tient à les en remercier.

L'intéressé, âgé d'une petite vingtaine d'années et hébergé actuellement sur Seraing, était à bord d'un véhicule en défaut d’immatriculation et d’assurance. Selon le parquet de Liège, il était déjà connu de la justice pour divers faits. Vu les faits reprochés et ses antécédents, le parquet a saisi un juge d'instruction en sollicitant son placement sous mandat d'arrêt.