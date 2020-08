Zakaria, 27 ans, a écopé d’une peine de 15 mois de prison avec sursis pour une durée de trois ans pour avoir commis des faits particulièrement désagréables. En effet, le 7 mai dernier, l’homme s’est rendu à proximité d’un parc situé à Seraing et y a agressé une septuagénaire.

Il était aux environs de 13 heures lorsque des témoins ont appelé la police. Peu avant, Zakaria avait été observé en train de faire un croche-pied à une dame âgée de plus de 70 ans pour la faire chuter.

Lorsque la dame se trouvait au sol, l’agresseur a fait mine de vouloir l’aider à se relever, mais en réalité, son intention était de lui voler sa chaîne en or. Heureusement la dame n’a subi aucune blessure grave. Elle a toutefois été particulièrement choquée par l’agression dont elle a été victime.

Le suspect a tenté de prendre la fuite avec le bijou dérobé, mais il a rapidement été intercepté après les faits. Entendu par la police, il a nié malgré les déclarations des témoins. Il a prétendu que la victime était tombée toute seule au sol.

Il aussi déclaré qu’il lui avait porté secours pour la relever. Comme elle avait perdu sa chaîne, comme un bon samaritain qu’il est, il l’avait ramassée pour lui rendre. Mais pas de chance, il a été interpellé avant de pouvoir lui rendre. L’homme en séjour illégal est déjà bien connu des autorités. Il a été privé de liberté et un juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à son encontre. Il a comparu détenu devant le tribunal et a une nouvelle fois nié les faits, se présentant comme le sauveur suspecté à tort.

Le tribunal a relevé les témoignages des témoins et de la victime, mais aussi les antécédents du suspect et son addiction à l’alcool et à la drogue. Le juge a estimé les faits établis à sa charge.