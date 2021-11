C’est une relation courte mais une rupture manifestement mal acceptée qui est à l’origine de l’interpellation d’un Liégeois de 23 ans.

En effet, durant la nuit de vendredi à samedi, le Liégeois s’est présenté en pleine nuit au domicile de son ex.

Le souci, c’est que l’homme harcèle la dame depuis plusieurs jours et que cette fois, il a exhibé une arme devant son ex. Cette dernière n’a pas ouvert la porte de son domicile et a immédiatement appelé la police de Seraing.

Une patrouille s’est rapidement rendue au domicile de la dame et a interpellé l’importun sur place.

Il s’est alors avéré que le gaillard était déjà bien connu des autorités judiciaires pour des faits de violence conjugale sur une autre de ses anciennes relations.

L’homme a donc été privé de liberté et déféré, samedi matin au parquet de Liège. là, le magistrat de garde a mis le dossier à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.