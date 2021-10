Le parquet a requis des peines allant jusqu’à huit ans prison ferme, 8 000 euros d’amende et 136 000 euros de confiscations devant le tribunal correctionnel de Liège à l’encontre de huit prévenus âgé de 21 à 26 ans qui sont soupçonnés, à des degrés divers, d’avoir participé à de la traite des êtres humains et de la prostitution de jeunes filles dont des mineures d’âge. Les prévenus sont originaire de Ougrée, Seraing, Flémalle et Beyne-Heusay.

Parmi eux, Nasir, 24 ans et Tarin, 21 ans, deux frères présentés par le parquet comme étant à la tête de l’association de malfaiteurs. Ils sont soupçonnés d’avoir favorisé la prostitution de sept victimes âgées de 13 à 19 ans au moment des faits. Ils auraient fait paraître des annonces dans Quartier rouge. Le parquet a requis huit et sept ans de prison à leur encontre. Certaines des jeunes filles qui étaient au départ des victimes seraient devenues à leur tour des entremetteuses. Deux d’entre-elles se retrouvent également poursuivies devant le tribunal. Certaines des victimes ont expliqué que leurs souteneurs se montraient parfois violents ou menaçants. Une des jeunes femmes a expliqué avoir été séquestrée pendant près d’un mois dans un logement. Nasir a été arrêté le 2 décembre 2020.

Il devra également répondre de faits de stupéfiants lors d’une audience ultérieure. Lors de leur comparution devant le tribunal, les prévenus ont nié tous les faits mis à leur charge.“Je passe pour un pédophile”, a déclaré Nazir, passablement irrité. “J’ai été un client d’une des prostituées puis c’est devenu ma petite amie.” Quant à son frère, il a également uniquement avoué une relation avec une prostituée. “Je n’ai jamais touché de l’argent, je n’ai jamais fait de gain”, a-t-il précisé.

Une jeune française qui était prostituée et est devenue la petite amie de Tarin est également soupçonnée d’être devenue elle-même proxénète, a nié les faits mis à sa charge. Me Alexandre Wilmotte, qui défend Nazir, a plaidé l’acquittement pour toutes les préventions mises à charge de son client en estimant qu’aucun des faits mis à sa charge n’était établis. Une autre audience est prévue à la mi-novembre pour entendre la défense d’un dernier prévenu.