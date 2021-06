Le collège communal de la ville de Seraing a décidé d'aller plus loin en matière d'abattage d'animaux de type ovin à domicile. En effet, après avoir interdit cette pratique du 12 au 16 avril derniers lors de la période de la fête du sacrifice, le collège souhaite désormais que cela soit le cas toute l'année! La décision a été prise vendredi dernier, lors de la séance du collège communal. Ainsi, il est purement et simplement interdit, sur le territoire sérésien, de procéder à l'abattage d'animaux de type ovin, à domicile, que cela s'intègre ou non dans un cadre religieux!

"Le collège communal considère qu'il est, en effet, impératif de faire respecter la législation sur le bien-être animal et que ce type d'abattage ne permet pas d’exercer un contrôle efficace sur le respect de l'obligation d'étourdir l'animal, de manière réversible et sans entraîner la mort de celui-ci. Le dépôt clandestin des carcasses de ces bêtes a également joué en faveur de cette décision puisque la ville de Seraing a pour objectif de lutter contre toute forme d'insalubrité publique", précise-t-on à la ville de Seraing.

Cette disposition concerne l'abattage à domicile et n'empêche donc pas à une personne possédant un ovin destiné à être abattu de se rendre dans l'abattoir de son choix.

"Un courrier explicatif va être envoyé aux représentants des cultes juifs et musulmans implantés sur le territoire communal afin de les informer de cette décision", précise l'échevine Julie Geldof, en charge du bien-être animal.