Pascal, 47 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel pour faire opposition à un jugement qui l’a condamné par défaut à une peine de neuf mois de prison ferme pour s’être rebellé, avoir frappé un policier et avoir insulté plusieurs policiers qui sont intervenus. Des faits qui se sont produits le 19 décembre 2017 à Seraing. Ce jour-là, Pascal avait pris des médicaments et bu. “Je venais de sortir de l’hôpital”, a indiqué le prévenu lorsqu’il a comparu devant la juge. “J’étais sous médicaments. J’étais dans un état très alcoolisé, ce dont je n’ai pas l’habitude. Je ne me souviens pas bien des faits. Je vais me référer à ce que dit le policier parce que je n’en n’ai pas de souvenir. Je crois ce qu’il dit.”

Après s’être comporté de la sorte, Pascal aurait, selon ses déclarations, présenté ses excuses au policier. “J’étais sous médicaments et l’alcool n’a rien arrangé." L’homme au look original puisqu’il porte des tatouages sur une bonne partie du corps et le visage semble avoir totalement changé de vie depuis. En effet, Pascal qui a été condamné à plusieurs reprises est parti vivre en Sardaigne. “Je travaille comme saisonnier dans l’agriculture en Sardaigne. Pendant la saison du tourisme, je trouve aussi du travail dans des restaurants quand il n’y en n’a pas dans l’agriculture.” Pascal est revenu en Belgique pour y revoir sa famille, c’est là qu’il s’est fait intercepter. “Je me suis fait arrêter à l’aéroport alors que je voulais rentrer en Sardaigne. Je suis revenu en Belgique car mon papa était en phase terminale de cancer. C’est lors d’un contrôle de routine que l’ont m’a appris que j’avais été condamné à une peine de prison ferme par défaut.”

Le parquet a souligné que l’homme avait déjà été condamné pour des faits de rébellion, outrages et coups à des policiers. La magistrate a estimé qu’une peine de probation et une formation à la gestion de la violence pourraient être bénéfique à l’homme. A la défense, Me Antoine Moreau a demandé à ce que son client bénéficie d’une peine de travail de manière à lui permettre de rapidement retourner en Sardaigne et continuer à travailler. Le parquet ne s’est pas opposé à une telle mesure.