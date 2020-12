C’est un tableau très noir qui a été présenté, samedi, par un homme venu signaler des agissements suspects visant son beau-père. Selon ce Sérésien de 25 ans, ledit beau-père s’opposerait à la relation amoureuse qu’il entretient avec la fille de ce dernier.

Il menacerait la jeune femme, la harcèlerait, la surveillerait et aurait d’ailleurs parfois la main légère…

Forts de ces accusations, les policiers se sont donc rendus au domicile neupréen de la famille. Et là, patatras ! Ils tombent nez à nez avec un homme portant les stigmates de coups reçus. Entendu, il explique alors avoir été tabassé par… le plaignant !

La fille de la victime, de son côté, a alors dressé un portrait peu flatteur du plaignant qui n’est d’ailleurs plus son petit ami. Selon elle, l’homme l’aurait plusieurs fois frappée et lui aurait également imposé des relations sexuelles non-consenties. L’homme aurait, en fait, déposé plainte en sachant que son ex-beau-père allait faire de même. Le souci, c’est que le jeune Sérésien a déjà été condamné, au mois de juin dernier, pour de faits similaires commis sur une autre jeune femme en 2017. Il a donc été privé de liberté et déféré, dimanche matin, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.