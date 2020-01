Les travaux à la piscine olympique de Seraing auront lieu en deux phases...

En décembre dernier, nous faisions état des difficultés rencontrées au niveau de la piscine olympique de Seraing. Alors qu'elle avait été fermée début septembre pour travaux, une certaine incertitude planait quant à sa réouverture... Et pour cause, l'infrastructure avait été fermée alors que le subside régional sur lequel comptaient les autorités sérésiennes n'était pas disponible... Celles-ci avaient bon espoir de voir arriver ce subside en cours de fermeture mais plus les jours passaient et plus il y avait lieu de se poser des questions... Plusieurs voix se sont alors élevées, notamment du côté du MR, afin de débloquer la situation. C'est alors que le ministre wallon en charge des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, a accordé en urgence un subside de 680 000 €, sur un coût de 850 000 €, en vue de procéder aux travaux au niveau du système d’aération.

Selon l'échevin des Sports à Seraing, Philippe Grosjean, il était urgent d'agir au niveau de l'étanchéité sachant que les entrées et sorties d'eau souffraient de corrosion, avec comme conséquence que des particules s’échappaient dans l’eau.

A ce jour, la piscine olympique de Seraing est toujours fermée. "Depuis le mois de septembre, les ouvriers se sont occupés de remplacer les vannes d’arrivée et de sortie d’eau situées au sous-sol, de remplacer une vanne de filtration de l’eau provenant du bac tampon d’eau de débordement de la piscine, de réaliser l’entretien du fond mobile, de changer le système de filtration, de refaire les casiers de vêtements des usagers...", précise-t-on à la ville de Seraing.

D'autres travaux sont en cours ou doivent être réalisés, comme le plafond tendu, fissuré à certains endroits, qui doit être restauré ainsi que le système de plots. Il convient également de remplacer l'alarme, actuellement défaillante. "Les douches sont actuellement en cours de vérification et le chemisage des 63 tuyaux d’apport et de sortie d’eau du bassin et du sous-bassin est pratiquement terminé", ajoute-t-on à la ville de Seraing.

Face à l'ampleur des travaux, ceux-ci ont été phasés. Ainsi, si rien ne s'y oppose d'ici là, la piscine olympique de Seraing devrait rouvrir à la mi-mars pour ensuite être à nouveau fermée fin août afin de "finaliser les travaux nécessaires au remplacement de la ventilation". Si bien que la réouverture définitive devrait intervenir au plus tard en janvier 2021.