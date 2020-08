Emilie, 28 ans, a écopé de 15 mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une extorsion avec violence et un port d’arme illégal dans le cadre de son occupation de prostituée. En réalité, la jeune femme n’a pas hésité à menacer un client avec un cutter pour que ce dernier retire de l’argent et lui remette de l’argent.

Les versions des deux protagonistes divergent, mais la jeune femme est en aveux complets. Le 16 juin dernier, elle se trouvait dans la rue Marnix à Seraing lorsqu’elle est montée à bord d’un véhicule.

La victime a expliqué qu’Emilie avait prétendu se sentir mal et devoir se rendre à l’hôpital, Emilie expliquant qu’elle se prostitue sur place. Qu’après avoir été informé des tarifs, l’homme aurait changé d’avis. Il ne voulait plus de relation tarifée. Emilie, qui consommait jusqu’à 3 grammes de cocaïne par jour, a été contrariée. Elle a sorti un cutter pour menacer le conducteur de la voiture. Elle s’est saisie du téléphone de la victime. Elle a forcé l’homme à se rendre dans un distributeur d’argent.

Comme l’opération n’allait pas assez vite à son goût, elle a rejoint sa victime sur place et a été filmée par les caméras de surveillance. Emilie et sa victime ont dû se rendre à un second distributeur. Elle a forcé l’homme à lui remettre cent euros. La suspecte a été identifiée. Elle a été arrêtée le 27 juin suivant. Elle était encore porteuse d’un cutter… Entendue, la suspecte a avoué les faits mis à sa charge. Elle a expliqué son comportement par son addiction à la cocaïne. "La cocaïne, c’est psychologique, j’ai passé un mois en prison, je n’y pense plus", a précisé la détenue lors de la première audience consacrée à son affaire.

L’avocat de la jeune femme a expliqué que celle-ci a été séquestrée par un homme plus âgé alors qu’elle était à peine âgée de 18 ans. Cet homme l’a contrainte à se prostituer dans un appartement situé à Namur et l’a initiée à la cocaïne.