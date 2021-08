La Renaissance, compagnie de théâtre action sérésienne, vous propose de quoi vous détendre, vous divertir, le samedi 21 août, sur son site de la rue de la Libération. Une programmation variée, pour petits et grands, a été concoctée en collaboration avec le centre culturel de Seraing.

"Le site sera métamorphosé l'espace d'une journée pour vous proposer des spectacles tout public, de la musique live, du conte, des expositions, des animations, du grimage, des DJ sets et autres joyeusetés. La clôture de soirée sera dansante et festive", annonce l'équipe de La Renaissance.

Ce sont ainsi plusieurs dizaines d'artistes qui animeront et feront vibrer le site tout au long de cette journée!

Au programme de l'Estivale 2021? La Roulotte verte (théâtre), Une petite compagnie (théâtre), The Bones Parades (déambulation), Les Pelures (théâtre), Scènes de cirque (animation & jeux de cirque), fanfare Sans tambour ni trompette (musique & danses), Zénobe & Gaston (musique & bal), DJ's sets The Lucky Soulman; Passeur de disque etc, expositions, grimages, atelier jeux, contes (Roger Janssen) et présence d'associations de quartier. Et bien sûr, de quoi boire un verre et se restaurer.

Alors si vous avez envie de vous changer les idées, rendez-vous, le 21 août dès 14 h (ouverture des portes à 13 h 30), au Théâtre de la Renaissance! Entrée: 6 € comprenant une caution pour un gobelet réutilisable. Gratuit pour les enfants.

Les organisateurs précisent que tout se déroulera en extérieur, en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur contre le Covid-19.

Plus d'infos via la page Facebook du Théâtre de la Renaissance.