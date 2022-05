L’un d'eux a expliqué qu'après avoir obtenu l'accord de la victime, les complices débarquaient et agressaient sexuellement la jeune fille

Eron, 24 ans, Murat, 25 ans, Adboulaye, 26 ans, Izzet, 25 ans, Eugenio, 23 ans, et Dimitri, 25 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d'avoir commis six viols collectifs, des attentats à la pudeur, mais aussi des séquestrations et des coups sur des jeunes filles à Seraing d’où ils sont originaires. Ils sont suspectés d'avoir commis six viols notamment sur une jeune fille âgée de 20 ans et l'autre de 16 ans.