A nouveau, la ville de Seraing s'est associée à la plateforme de conseil en énergie Wikipower en vue de mettre en place un achat groupé annuel d'électricité verte et de gaz. Les ménages et indépendants peuvent y prendre part. Le principe reste le même, à savoir rassembler un maximum de consommateurs afin de négocier d'importantes réductions sur le prix de l'énergie. Une occasion à saisir en vue de réduire sa facture et ainsi augmenter son pouvoir d'achat!

A ce jour, quelque 1 150 ménages serésiens se sont déjà inscrits à cet achat groupé. "Grâce au succès de cette mobilisation, ils peuvent économiser 300 €, en moyenne, sur leur facture énergétique annuelle", souligne-t-on à la ville de Seraing.

Que propose cette offre d'achat groupé?

- une réduction de près de 50 % sur le prix moyen du marché de l'électricité et du gaz

- une électricité 100 % verte et belge

- un contrat à prix fixe, pour bloquer ces tarifs historiquement bas

A noter que cette offre d'achat groupé ne se limite pas à l'électricité et au gaz. En effet, les citoyens qui le souhaitent peuvent également prendre part à des achats groupés de solutions durables : panneaux photovoltaïques, travaux d'isolation et ampoules LED.

L'offre ayant été prolongée, il est encore possible de s'inscrire gratuitement jusqu'au 23 décembre. Une offre personnalisée à un prix négocié sera alors adressée.

Même s'il y a eu une participation précédente, il est essentiel de se réinscrire afin de conserver un tarif préférentiel. Le formulaire d'inscription et les informations utiles sont disponibles sur le site Internet www.offre-seraing.be ou par téléphone au 04/287 32 71.