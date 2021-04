Le contexte sanitaire dans lequel nous sommes contraints de vivre actuellement a incontestablement des répercussions sur le moral des gens. Les étudiants, en période de blocus, ne diront pas le contraire... Aussi, afin de les aider à franchir cette étape le plus sereinement possible, l'immobilière du Val Saint-Lambert, en collaboration avec la ville de Seraing et la Province de Liège, a souhaité leur offrir l'accès au château du Val Saint-Lambert afin d'y étudier.

Depuis ce mercredi, trois salles sont ainsi à leur disposition, dans le respect des mesures de sécurité en vigueur.

"L'objectif de cette démarche est de permettre aux étudiants en blocus d'étudier leurs différentes matières dans un environnement au calme et disposant de nombreux avantages: accès au Wifi, parking gratuit, arrêt de bus à proximité pour y accéder (lignes 9, 46 et 47)", précise-t-on à la ville de Seraing.

L'accès est certes gratuit mais il convient de s'inscrire sachant que les places sont limitées. Pour réserver sa place, il suffit d'adresser un e-mail à contact@chateauduval.be en y mentionnant plusieurs informations: nom, prénom, établissement fréquenté, numéro de téléphone et la plage horaire souhaitée (9 h à 12 h ou 13 h à 18 h ou 9 h à 18 h).

Ces salles sont accessibles du mardi au dimanche de 9 h à 18 h. Le port du masque y est obligatoire ainsi que le respect des distances physiques.

Chacun doit prévoir ses repas et boissons. Il est toutefois possible de commander des sandwiches et ce, avant 10 h.