Au conseil communal du mois de novembre, il avait été question du projet Cristal Park, au Val Saint-Lambert. En effet, selon les groupes de l'opposition, ce dossier manquait clairement de transparence.

Pour rappel, c'est en juin 2019, au terme de longues procédures, comme cela avait été dit, que la ville de Seraing et la société Immoval ont annoncé que cette dernière était désormais en mesure d’activer le projet de reconversion du site de la cristallerie du Val Saint-Lambert, nommé Cristal Park. Un projet ambitieux pour Seraing en termes de retombées économiques, d'emplois ainsi qu'au niveau urbanistique ou touristique ! Mais plus d’un an plus tard, certes dans un contexte difficile lié à la pandémie de Covid-19, rien ne semble bouger... L'échevine avait assuré que le dossier suivait son cours.

Depuis cette dernière interpellation au conseil communal, les critiques fusaient sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre elles pointaient un développement du projet dans la partie boisée du site... Puis, changement de cap de taille ce lundi soir, l'échevine a annoncé que le collège communal s'opposera à la création de logements dans les bois! Pour rappel, le projet tel que présenté envisage plus de 400 maisons et appartements (les deux zones en jaune sur le schéma).

"Le collège dit non à l'extension du projet dans les bois. Il est ainsi question d'une vingtaine d'hectares à préserver alors que les bois sont en zone à bâtir. C'est donc un vrai acte politique", a souligné l'échevine. "Nous ne sommes pas opposés à des logements sur le site mais plutôt sur des zones déjà urbanisées".

Celle-ci a, en outre, annoncé son souhait d'associer le conseil communal à l'analyse des différents projets qui seront soumis à la Ville en vue de leur mise en oeuvre. "On parle de 900 emplois, pour la plupart peu qualifiés. Quand on connaît les difficultés sociales sur Seraing, on ne peut pas cracher sur un dossier qui apporterait de l'emploi pour les jeunes", a ajouté Déborah Géradon. "Nous voulons soutenir un projet créateur d'emplois, qui préserve le patrimoine et la nature".