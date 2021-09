Ce mercredi, la chambre du conseil de Liège a décidé de renvoyer une famille devant le tribunal correctionnel de Liège après une scène surréaliste qui s’est déroulée le 3 novembre 2018 au drive-in du Quick de la rue Cockerill, à Seraing. Selon les témoignages, deux voitures se suivaient dans la file du drive. Le premier automobiliste a fait tourner son moteur à haut régime, enfumant le véhicule qui se trouvait derrière. Le conducteur "enfumé" a alors demandé à celui qui le précédait d'arrêter ses accélérations.

L’autre individu, ne l’entendant pas de cette oreille, lui aurait alors rétorqué qu’il n'avait qu'à brancher son air conditionné… Il n’en n’a pas fallu plus pour que cette banale scène se transforme en véritable pugilat. Les deux hommes en sont venus aux mains. C’est alors que le fils de “l’enfumé”, un garçon âgé de 16 ans à l’époque, a utilisé une arme à feu pour tirer sur l’autre automobiliste ! Ce dernier a heureusement été blessé de manière superficielle.

Mais cette scène est encore allée crescendo puisque lorsque le premier conducteur a quitté les lieux, le suivant l’a poursuivi de manière agressive. Il a commis toute une série d’infractions. L’automobiliste “enfumé” était déjà connu de la justice, mais pour avoir été victime d’une tentative de règlement de compte dans le milieu criminel international. En effet, il avait échappé de peu à des tirs commis par des personnes appartenant à une organisation criminelle venant tout droit d’Italie ! L’affaire du Quick est clôturée et en est au stade du règlement de la procédure. Le parquet demandait le renvoi devant le tribunal. “Mon client est en aveux”, indique Me Paul Delbouille. “Nous nous en référons quant au renvoi devant le tribunal correctionnel. Nous nous expliquerons au fond”, termine Me Delbouille.