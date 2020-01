Les autorités sérésiennes et des représentants du gouvernement wallon ont rencontré la direction générale du groupe Delhaize afin de trouver des solutions pour le personnel.

Certains ont eu raison de dire qu'il ne fallait pas crier victoire trop vite... Ainsi, après l'annonce de sa fermeture le 15 décembre dernier puis sa réouverture en période de fêtes de fin d'année, l'AD Delhaize de la Bergerie a refermé ses portes début janvier. Une fermeture annoncée comme définitive! Le combat des travailleurs, soutenus par les organisations syndicales et les autorités locales, n'aura finalement pas permis de le maintenir ouvert...

Cette semaine, les autorités sérésiennes, la direction générale du groupe Delhaize et des représentants du gouvernement wallon se sont réunis pour évoquer l'avenir du site et du personnel. "Suite à cette décision, les différents partenaires s’engagent à essayer de reclasser le personnel dans un autre établissement du même nom ou à lui trouver d’autres suggestions d’emplois. De plus, ils s’engagent également à mener une réflexion sur l’avenir du site sérésien tout en lui permettant de garder un attrait commercial pour la population", précise-t-on du côté de la Ville de Seraing.

Une activité commerciale reste donc prioritaire pour ce site.

D'autres rencontres sont annoncées afin de mettre en oeuvre "des actions toujours plus concrètes".