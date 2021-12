Mardi, Joachim un habitant de la région liégeoise âgé de 36 ans a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. L’homme est accusé d’avoir ouvert le feu sur Jonathan, un Nandrinois âgé de 34 ans.

Les circonstances exactes des faits sont encore très floues.

Tout commence dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une dispute de couple qui oppose Joachim à sa compagne. Le ton monte et Joachim décide alors d’arrêter le véhicule qu’il conduit pour demander à son amie de sortir de l’auto.

La jeune femme se retrouve alors en pleine nuit, rue Marnix à Seraing. il est un peu plus de 3 heures du matin.

Apeurée, la dame décide alors d’appeler la police pour expliquer qu’elle se trouvait seule dans cette rue sérésienne et qu’elle se sentait en insécurité. La police s’est alors rendue sur place et a découvert un blessé au sol et un autre homme appuyé sur une voiture.

Il est très vite apparu que l’homme appuyé sur la voiture était Joachim et que c’était lui qui avait tiré sur l’homme au sol.

En fait, il semble qu’après la dispute avec son amie, Joachim se soit calmé et soit ensuite revenu, rue Marnix pour reprendre sa Dulcinée.

Mais entre-temps, cette dernière avait été approchée par un homme. Voulait-il l’aider ? L’a-t-il prise pour une prostituée ? C’est encore le flou. Par contre, selon la thèse des enquêteurs, le compagnon de la dame a vu rouge, a sorti une arme et a ouvert le feu touchant Jonathan à la hanche et au cou.

Le blessé a été immédiatement transporté à l’hôpital où l’on a estimé que ses jours étaient en danger. Le tireur présumé, lui, a été sommairement entendu et aurait expliqué ne plus se souvenir de ce qui s’était passé. Le revolver, retrouvé sur place, a été saisi.

Connu des autorités judiciaires pour des faits de roulage et de coups, Joachim a été privé de liberté. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.

Mardi après-midi Joachim, qui affirme toujours ne se souvenir de rien, a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. Il a été écroué à la prison de Lantin.