Rendez-vous les 3, 4 et 5 septembre 2021!

Début mai, le collège communal de Grâce-Hollogne prenait la décision d'annuler les Fêtes de Wallonie qui devaient se dérouler, du 4 au 6 septembre prochains, sur la place du Pérou. S'est alors posée la question de savoir quelle serait la position du côté de Seraing, où les Fêtes de Wallonie constituent l'événement phare de la rentrée... Comme à Grâce-Hollogne, elles étaient programmées le premier week-end de septembre, sur l'esplanade de l'Avenir.

Interrogé début mai, le président du comité des Fêtes de Wallonie de Seraing, Eric Vanbrabant, précisait que l'équipe pouvait attendre encore un peu de voir comment la situation sanitaire allait évoluer, avant de prendre une décision, sachant que l'organisation n'était pas liée contractuellement à l’une ou l’autre société événementielle... "Nous avons créé notre propre événement que nous gérons nous-mêmes", soulignait-il à l'époque. De plus, les contacts pris avec des artistes susceptibles de s'y produire n'en étaient encore qu'au stade des pré-accords...

Le comité organisateur attendait le Conseil national de sécurité, le 3 juin dernier... "On s'attendait à ce qu'on évoque l'organisation des événements dits de masse qui ont été interdits jusqu'au 31 août mais ce ne fut pas le cas. On n'allait donc pas engendrer des frais maintenant si nous devions être amenés à annuler", précise désormais Eric Vanbrabant. "Et puis, il y a une certaine cohérence vis-à-vis des différentes manifestations annulées dans diverses communes. Des mesures ont été prises pour éviter les contaminations, ce n'est pas pour faire courir des risques à la population en organisant l'événement".

Si bien qu'il a été décidé d'annuler la 33e édition des Fêtes de Wallonie à Seraing, prévue du 4 au 6 septembre! Le rendez-vous est d'ores et déjà reporté au premier week-end de septembre 2021, soit du 3 au 5 septembre.