Me Emeline Thone a plaidé le sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour deux de ses clients soupçonnés d’avoir participé à des degrés divers à la prostitution de jeunes filles mineures d’âge. Pour rappel, lors d’une précédente audience, le parquet avait requis des peines allant jusqu’à huit ans prison ferme, 8 000 euros d’amende et 136 000 euros de confiscations à l’encontre de huit prévenus âgés de 21 à 26 ans qui sont soupçonnés, à des degrés divers, d’avoir participé à de la traite des êtres humains et de la prostitution de jeunes filles dont des mineures d’âge. Les clients de Me Thone encourent des peines de six et sept ans de prison ferme.

Les suspects sont originaires de Ougrée, Seraing, Flémalle et Beyne-Heusay. Parmi eux, Nasir, 24 ans et Tarin, 21 ans, deux frères présentés par le parquet comme étant à la tête de l’association de malfaiteurs.

Ils sont soupçonnés d’avoir favorisé la prostitution de sept victimes âgées de 13 à 19 ans. Selon le ministère public, les intéressés auraient fait paraître des annonces sur Quartier rouge pour prostituer les jeunes filles. Ils auraient également loué des Airbnb et loué des voitures pour les conduites sur les lieux de prostitution. Les prévenus ont expliqué qu'ils étaient les petits amis des jeunes filles. Certaines des jeunes filles qui étaient au départ des victimes seraient devenues à leur tour des entremetteuses. Deux d’entre-elles se retrouvent également poursuivies devant le tribunal aux côtés des prétendus proxénètes. Nasir a été arrêté le 2 décembre 2020. Il devra également répondre de faits de stupéfiants lors d’une audience ultérieure. Lors de leur comparution devant le tribunal, les prévenus ont nié tous les faits mis à leur charge. Le tribunal rendra sa décision en décembre prochain.