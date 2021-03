Si la prostitution est une activité légale en Belgique, l’exploitation de la prostitution ne l’est pas. Et il apparaît que cette activité qualifiée de “plus vieux métier du monde” manque d’encadrement... Raison pour laquelle un projet d’Eros center a vu le jour il y a quelques années à Seraing. L’objectif était d’encadrer la prostitution sur le territoire sérésien, où l’on a assisté à un accroissement à la suite de la fermeture de salons à Liège, et ainsi améliorer les conditions de travail. Projet qui a finalement été mis en suspens face à l’opposition du Conseil francophone des femmes de Belgique.

Il n’en reste pas moins que l’on dénombre un peu plus de 200 travailleuses/travailleurs du sexe sur le territoire sérésien, la rue Marnix étant bien connue à ce niveau... En l’absence d’Eros center, et sachant que les dispositions existantes présentaient des lacunes, un groupe de travail pluridisciplinaire a été constitué afin d’envisager une réglementation qui permette à la fois d’augmenter la transparence de l’activité et la sécurité des travailleuses/travailleurs ainsi que celle des clients. Cela a abouti à une proposition de modification du règlement communal général de police de la ville de Seraing, dans sa partie relative à l’implantation et l’exploitation d’établissements favorisant la prostitution.

Le nouveau règlement qui a été soumis au conseil communal, ce lundi soir, vise ainsi à assurer la tranquillité et la moralité publiques. Les dispositions existantes ont ainsi été précisées de manière à ce que les propriétaires d’immeubles, les gestionnaires et les personnes qui occupent les lieux soient tenus de respecter une série de règles. En cas de non respect des dispositions, le droit d’exploiter l’activité pourra alors être retiré.

Le plus visible est sans doute l’adaptation des horaires. L’activité nocturne pouvant donner lieu à des troubles à l’ordre public, et sachant que certaines personnes ont elles-mêmes exprimé leur inquiétude face au travail de nuit, les salons devront fermer entre 1 h et 6 h du matin. Ainsi, dès que l'interdiction de la prostitution en raison du Covid-19 sera levée, les salons seront fermés la nuit!

Par ailleurs, ce règlement précise les aménagements et commodités dont les salons doivent disposer afin de permettre aux occupants de travailler dans des conditions décentes, demande aux intéressé(e)s d'exercer leur activité sans s'exhiber et rappelle l'interdiction d'accès à des mineurs d'âge.