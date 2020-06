Alors que les installations de la centrale turbine Gaz-Vapeur de Luminus sur le site de Seraing sont en maintenance, les travailleurs ont décidé de débrayer spontanément vendredi dernier pour dénoncer un manque de personnel qualifié engendrant une série de dysfonctionnements, a-t-on appris lundi de la part du front commun syndical au quatrième jour de grève.

Un an après la plus longue grève de l'histoire du site - 12 jours - le personnel de Luminus, affecté à la centrale TGV de Seraing, débraye à nouveau. Cette fois, pour dénoncer l'absence d'un cadre complet chargé d'assurer le pilotage et la maintenance d'une unité vouée à doubler sa capacité dans les années à venir selon les projets dévoilés par Luminus début 2020.

En 2014, lorsque la centrale était menacée de fermeture, une septantaine de personnes travaillaient sur le site. En six ans, 57 personnes au total ont quitté l'entreprise ou ont reçu leur bon de sortie. Le personnel estime qu'il manque une dizaine de travailleurs afin d'assurer la sécurité du personnel, de l'outil et de la population. Les organisations syndicales dénoncent cette situation depuis huit mois lors de chaque conseil d'entreprise.

Les syndicats estiment que les conditions de recrutement, et plus particulièrement de salaires, doivent être modifiées afin d'attirer du personnel qualifié et ne plus recourir systématiquement aux intérimaires et sous-traitants. Cette situation engendre également un surplus de travail et des dizaines de milliers d'heures supplémentaires qui ne pourront être récupérées par les travailleurs.

La direction refuse actuellement tout dialogue selon les syndicats et est prête à faire lever le piquet par voie judiciaire. Le bourgmestre de Seraing est également prévenu de la situation. Il devrait essayer de remettre dans les heures qui viennent l'ensemble des parties autour de la table.