Afin d'obtenir des réponses au sujet du projet Cristal Park...

Entre le volet financier qui pose question et certains développements qui fâchent, le projet de reconversion du site du Val Saint-Lambert (Cristal Park), toujours pas sorti de terre depuis toutes ces années..., continue de faire discuter. De plus en plus même! Il faut dire que les déclarations contradictoires du collège communal de Seraing au sujet de la construction de logements, au cours des derniers mois, ne sont pas de nature à calmer les inquiétudes tant des riverains que des groupes de l'opposition au conseil communal...

Aussi, ces derniers (MR, Ecolo et PTB) ont convoqué un conseil extraordinaire en date du lundi 29 novembre. Objectif? Obtenir des éclaircissements sur la situation actuelle d'Immoval; la société immobilière en charge du projet Cristal Park; sur les développements encore envisagés à ce stade et sur l'implication de la société Eloy dont il est question dans ce dossier depuis quelques semaines.